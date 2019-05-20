Adıyaman'ın Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından öğrencilere yazlık açık hava sinema hizmeti verilmeye başlandı.

Gerger İlçesinde sosyal ve kültürel faaliyetleri canlandırmak adına Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Karan, öğretmenler ve personeller tarafından açık hava yazlık sineması açıldı.

Açık hava sineması ile eski günleri yaşatmak ve nostaljik bir hava oluşturmak istediklerini belirten Okul Müdürü Murat Karan, bunun yanında öğrencileri sıcak ev ortamlarından uzaklaştırıp serin hava da film keyfi yaşatmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği açık hava sinemasının halka açık olduğunu dile getiren Karan, herkesi sinema keyfine davet etti.