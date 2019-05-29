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Öğrencilerin birbirinden güzel eserleri sergilendi

Adıyaman Zeynep Turgut İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı birbirinden güzel eserler sergilendi.


Zeynep Turgut İmam Hatip Ortaokulunda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar sergisi açıldı. Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları 124 adet görsel sanat, 90 adet teknoloji tasarım eseri sergilendi.


Serginin açılışına Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kurkut, Memur-Sen İl Başkanı Ali Deniz, Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Okul Müdürü Mehmet Ateş, serginin açılışında kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, öğrencileri bu güzel eserler için tebrik etti.

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