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Öğrencilerin dondurucu havada kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

Adıyaman’da bir grup öğrencinin buz gibi havada kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Adıyaman'da bir grup öğrencinin buz gibi havada kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.


Düzenlenen okullar arası futbol turnuvası kapsamında Adıyaman Spor Lisesi ile Adıyaman Ticaret Lisesi arasında Mansur Yardımcı Stadyumu'nda oynanan maçı izlemek isteyen bir grup öğrenci, yolda durdurdukları bir kamyonetin kasasına bindi. Yaklaşık 15 öğrenci içerisinde bulundukları tehlikeye aldırış etmeden yolculuklarına devam etti. Bazı öğrenciler kamyonet kasası içerisinde otururken bazı öğrenciler ise kasanın yan demirleri ile kapısının üzerine oturdu. Öğrencilerin buz gibi havadaki tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı. Tehlikeli yolculuk, maçın oynandığı Mansur Yardımcı Stadyumu yakınlarında sona erdi.

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