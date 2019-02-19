Öğrencilerin robotik uygulama ve kodlama yetenekleri tabletlerle gelişiyor

Genç nesillerin robotik uygulama ve kodlama eğitimine hakim olmaları amacıyla dağıtılan tabletler

öğrencilerin, robotik uygulama ve kodlama derslerini eğlenceli hale getiriyor.

Tabletlere yüklenen programlar ile öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırıcı ve kendi oyunlarını yapmalarına imkan sağlayarak üretken ve kodlama yeteneğine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere, robot teknolojisi ve kodlamanın günlük hayattaki kullanımı ile hayatı kolaylaştırıcı özelliği hakkında bilgi verdi. Müdür Alagöz yaptığı bilgilendirmeler sonrası öğrencilere tablet dağıttı.

Tablet dağıtımına, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Okul Müdürü Bedir Kızıl ve öğretmenler katıldı.