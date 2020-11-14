Öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

Adıyaman'da bir okulda İstiklal Marşı okunurken, Türk bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmen bayrağın direğinden ‘düşmesin' diye tutarak destek verdi. Bu görüntü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda bu hafta sonu okunan İstiklal Marşı töreninde gururlandıran görüntüler ortaya çıktı. Okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen İstiklal Marşı töreninde 1. Sınıf öğrencisi Oğuzhan Güzel, ahşap direkteki Türk Bayrağını kendisi tutmak istedi.

Bunun üzerine öğretmenler minik öğrencinin bu bayrak sevgisini geri çevirmedi. Hamaile yerleştirilen Türk bayrağını tutan minik öğrencinin zorlandığını fark eden Sınıf Öğretmeni Mehmet Demirbay, bayrağın ahşap direğinden tutarak öğrencisinin bayrağı düşürmesine ve yorulmasına engel oldu.

Öğrencinin bayrak sevgisi ve öğretmenin bayrak hassasiyetinin yer aldığı bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı.