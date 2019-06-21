Öğretmenler doğa yürüyüşü ve piknik ile stres attı

Adıyaman'da 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sonunda öğretmenler bir yılın stresini doğa yürüyüşü ve piknik ile attı.

Adıyaman 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda görevli öğretmenler yıl sonu seminerlerine katılıyor. Okul Müdürü Murat Bilgiç ve öğretmenler düzenlenen seminer kapsamında Ali Dağı mesire alanında doğa yürüyüşü ve piknik yaptı. Yıl boyunca eğitim öğretim yoğunluğu yaşayan eğitimciler düzenlenen doğa yürüyüşü ve piknik ile streslerini attı.

Öğretmenler piknik sonrasında ise mesire alanında çöp toplayarak sosyal duyarlılık örneği sergiledi.