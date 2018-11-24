İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler Harfhane grubuyla eğlendi

Adıyaman’da görev yapan öğretmenler Harfhane Grubunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle eğlendi.

Adıyaman'da görev yapan öğretmenler Harfhane Grubunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle eğlendi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenledi. Türkiye Petrolleri salonunda gerçekleşen programda okul müdürleri ve öğretmenler akşam yemeğine davet edildi.


Yemek sonrasında ise Adıyaman Belediyesi Harfhane Grubunun birbirinden güzel türküleriyle eğlendi. Adıyaman yöresi başta olmak üzere öğretmenlerin istek parçalarını seslendiren Harfhane gurubu, öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Geceye Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, Türk-Eğitim-Sen Şube Başkanı Şemsettin Ağar ve çok sayıda kişi katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.