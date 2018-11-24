Öğretmenler Harfhane grubuyla eğlendi

Adıyaman'da görev yapan öğretmenler Harfhane Grubunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle eğlendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenledi. Türkiye Petrolleri salonunda gerçekleşen programda okul müdürleri ve öğretmenler akşam yemeğine davet edildi.

Yemek sonrasında ise Adıyaman Belediyesi Harfhane Grubunun birbirinden güzel türküleriyle eğlendi. Adıyaman yöresi başta olmak üzere öğretmenlerin istek parçalarını seslendiren Harfhane gurubu, öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Geceye Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, Türk-Eğitim-Sen Şube Başkanı Şemsettin Ağar ve çok sayıda kişi katıldı.