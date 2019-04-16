Öğretmenler için madde bağımlılığı kitabı

Madde bağımlılığından teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına kadar içerik eklenen kitapçıkta, kimlere bağımlı denileceği, bağımlılığın oluşmasındaki etmenler, bağımlılıkta önleyici faktörler, bağımlığın tedavi ve rehabilite süreci, bağımlılık öncesinde aileye ve okula düşen görevler, teknolojide risk altında olan guruplar, sosyal medya bağımlılığından kurtulma yolları ile ilgili bölümler yer alıyor. Rehberlikten sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk'in koordinesinde çıkan kitap, önleyici Rehberlik kapsamında öğretmenlere önemli katkı sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bağımlılığın tüm türlerinde bakanlığın, önleyici rehberliği güçlendirerek çocukların bu bataklığa düşmemesi için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Bağımlılığın ülke çapında bakanlık politikası olarak rehberlik planlarına eklendiğini belirten İl Müdürü Alagöz, “Bağımlılığın tüm türlerinde bakanlığımız, önleyici rehberliği güçlendirerek çocuklarımızın bu bataklığa düşmemesi için yoğun çaba harcamaktadır. Bunun için, bağımlılık ülke çapında bakanlık politikası olarak rehberlik planlarımıza eklendi. Her ay bu planlardaki davranışlar rehber öğretmenlerimiz ve sınıf rehber öğretmenlerimiz tarafından ciddi olarak işlenmektedir" dedi.

İl Müdürü Alagöz ise, “Öğrenci, öğretmen, aile, okul gibi etmenler toplumun ana dinamikleridir. Bu dinamikler etkili ve verimli kullanılarak işbirliği ve kolektif çalışma ruhu oluşturulduğu takdirde bağımlılıkların pençesine düşmeyecektir veya geleceğimizi tehdit etmeyecek düzeyde sınırlı kalacaktır. Çocuklarımız, yeteneklerini geliştirecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alan buldukça yoğunluklarını ve üretme potansiyellerini yarınlara katkı sağlayacak bu alanlara yönlendireceklerdir" diye konuştu.