Öğretmenler korusundan nağmeler

Adıyaman'da öğretmenlerden oluşturulan koro müzik ziyafeti sundu.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde öğretmenler korusunun “Adıyaman'dan Nağmeler” müzik gecesinde birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte 25 kişiden oluşan öğretmenler korusunun müzik gecesine öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şefliğini Mahmut Yıldırım'ın yaptığı, Koordinasyonunu İshak İnan ve Aslıhan Baz'ın yaptığı konser büyük beğeni topladı.