Öğretmenler şampiyonluk için mücadele etti

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvasına il merkezinde 23 okulun katılımıyla Cumhuriyet Spor Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvanın final karşılaşmasında Spor Lisesi rakibi Şehit Akif Güleç İmam Hatip Orta Okulunu 3 - 0 setlerle yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Centilmenlik içerisinde tamamlanan müsabakalarda Birinci Spor Lisesi, ikinci Akif Güleç İmam Hatip Orta Okulu, üçüncü Kömür Orta Okulu, dördüncü ise Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu oldu.

Turnuvanın dostluk içerisinde başlayıp centilmence tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz turnuvamıza öğretmenlerimizin ilgisi bizleri memnun etti. Burada amaç öğretmenler arasında birliği, beraberliği, motivasyonu sağlamak. Aynı zamanda öğretmenlerin arasındaki birliği sağlarken rol model olarak spora, sporcuya, gençliğe katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdür Yarımcısı Kazım Çoban, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Yaşar Yenigün, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.