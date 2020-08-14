Öğretmenlerden öğrencilere burs

Sınıfa kayıt yaptıracak olan başarılı öğrencileri burs verecek.

Adıyaman Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5.sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmada 5. sınıfa kayıt olacak öğrencilerden 4.sınıf yıl sonu başarı puanı 90'ın üzerinde olanlardan en yüksek puandan başlayarak 22 öğrenciye 9 ay süreyle 100 TL burs verecek. 22 Öğrencinin 17'sinin bursunu okul öğretmenleri, memur ve idareci, diğer 5 bursu ise hayırsever işadamları karşılayacak.

Okul Müdürü Reşit Kaşıkara, ilk 22 öğrenciye verilecek bursun dışında, 23 ile 33 arasındaki öğrencilere 100 TL'lik kırtasiye yardımı, 34 ile 44 arasındaki 10 öğrenciye de sürpriz hediyeler verileceğini söyledi.