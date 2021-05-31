Öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Siberay Projesi faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24-28 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 200 öğretmene online eğitim verildi. Kent merkezinde ve ilçelerde görevli öğretmenlere farkındalık eğitimlerinin yanı sıra güvenli internet kullanımı ve internet üzerinden dolandırıcılık gibi konular anlatıldı.