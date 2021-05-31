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Öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğretmenlere eğitim verildi.


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Siberay Projesi faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24-28 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 200 öğretmene online eğitim verildi. Kent merkezinde ve ilçelerde görevli öğretmenlere farkındalık eğitimlerinin yanı sıra güvenli internet kullanımı ve internet üzerinden dolandırıcılık gibi konular anlatıldı.

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