Oksijen dolum işletmesinde korkutan yangın

Adıyaman'da oksijen tüpü dolum işletmesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangının, oksijen tüplerine sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı engelledi.

Yangın, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Mehmet Y.'ye ait oksijen tüpü dolum işletmesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın çevrede korkuya neden oldu. Yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını oksijen tüplerine sıçramadan söndürerek, olası bir facianın önüne geçti.

İş yerinde maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.