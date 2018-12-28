Okuduğu haberler kendisini dolandırmaktan kurtardı

Adıyaman'da, bir vatandaş daha önceden okuduğu dolandırıcılık haberleri sayesinde kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına düşmedi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bölükyayla Köyünde ikamet eden Mustafa Öztürk'ü telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Öztürk'e kimliğinin bir suç şebekesinin eline geçtiğini o yüzden banka hesaplarında olan paraların incelenmesi için verecekleri adrese gelmesini istediler. Kendisini arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Mustafa Öztürk Adıyaman merkeze gelerek Adıyaman Valilik binası polis kontrol noktasındaki polislere dolandırıcılarla telefonla görüştüğünü ve dolandırıcıların yakalanmasını istediğini söyledi. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri Mustafa Öztürk'e, dolandırıcılardan buluşma noktası vermelerini istedi. Bunun üzerine dolandırıcılar Mustafa Öztürk'e Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya gelmesini ve burada kendilerine verecekleri hesaba parayı yatırmalarını istedi. Şahıslar, Mustafa Öztürk'ün polisle iş birliği yaptığını anlamaları ile aradıkları telefon hattını hemen iptal ederken şahısların da Adıyaman'da olmadıkları anlaşıldı.

Mustafa Öztürk, kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına daha önceden okuduğu ve izlediği dolandırıcılık haberleri sayesinde düşmediğini vurguladı.