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Okul bahçesindeki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, bir okulun bahçesinde oturduğu esnada polis ekiplerinin şüphesi üzerine üst araması yapılan şahsın cebinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, bir okulun bahçesinde oturduğu esnada polis ekiplerinin şüphesi üzerine üst araması yapılan şahsın cebinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesinde bulunan bir okulun önünden geçen polis ekipleri, okul bahçesinde oturan A.Y., isimli şahsın durumundan şüphelenerek şahsın üst araması ve kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Şahsın yapılan üst aramasında 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Esrar maddesine el konulurken şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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