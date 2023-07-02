İhlas Haber Ajansı

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Okul bahçesine uyuşturucu denetimi

Adıyaman’da, bir okul bahçesinde madde kullanan şahısların olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri harekete geçti.

Adıyaman'da, bir okul bahçesinde madde kullanan şahısların olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri harekete geçti.


Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Osman Gazi Ortaokulu bahçesinde madde kullanan şahısların olduğuna dair bilgi alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde okul bahçesinde her hangi bir kimseyle karşılaşılmadı. Polis ekipleri, kentte uyuşturucuya göz açtırmamak adına gece gündüz denetim ve operasyonlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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