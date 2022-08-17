Okul çatısında tehlikeli çalışma

Adıyaman'da bir okulun çatısında yapılan bakım ve onarım çalışmasında yürekler ağza geldi.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Cem Özgür İlköğretim Okulunun çatısında çalışan işçiler, hiçbir önlem almadan çatıdaki su olukları ve giderlerin tamiratını yaptı. Metrelerce yüksekte güvenlik önlemi almadan yapılan çalışma, amatör kameraya yansıdı.

Çatının uçunda işçiler çalışırken, aşağıda ise okula kayıt için gelen öğrenciler ve veliler kameraya yansıdı.