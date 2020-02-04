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Okul çevresi ve servis araçları denetlendi

Adıyaman’da polis ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçlarının denetimi gerçekleştirdi.

Adıyaman'da polis ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçlarının denetimi gerçekleştirdi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi ve tek dal sigara satış uygulaması kapsamında uygulama yaptı. Huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak için okullar çevresinde bulunan umuma açık yerlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.


Yapılan uygulamada 2 bin 728 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 25 umuma açık işyeri, 24 park kontrol edildi. Denetimlerde 4 internet kafeye idari işlem, 13 bakaya ve 1 hırsızlıktan aranan şahsa işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 116'sı servis aracı olmak üzere 344 araç kontrol edildi.

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