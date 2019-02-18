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Okul hırsızları adliyeye sevk edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 okula girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 okula girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesine girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen İ.G.(28), H.B.(44), H.K.(21) ve F.B. (17), çaldıkları 3 bin 250 TL nakit para, bilgisayar, televizyon, kamera kayıt cihazları ve cep telefonu ile yakalandı. Emniyete götürülerek burada sorguları tamamlanan 4 şahıs daha sonra Besni Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan H.B., ile F.B'nin baba oğul oldukları yakalanan 4 şahsın da nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu, hırsızlık ve mala zarar verme gibi olaylardan suç kayıtlarının oldukları öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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