Okul inşaat çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, ilçede inşaatı tüm hızıyla devam eden okulları yerince inceledi.

Kahta ilçesinde Şeyhbaba Mahallesinde 12 derslikli, Turgut Özal Mahallesinde 16 derslikli ve Yavuz Selim Mahallesinde bulunan 24 derslikli okulların inşaat çalışmaları devam ediyor.

İnceleme esnasında yetkililerden bilgi alan ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, "İlçemizde eğitim sorunlarının çözümü konusunda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şeyhbaba Mahallesinde 12 derslikli ilkokul, Turgut Özal Mahallesinde 16 derslikli ilkokul ve Kahta Devlet Hastanesi civarında 24 derslikli ilkokulumuzun inşaat çalışmaları devam ediyor. Okul inşaatlarımızın tamamlanmasının ardından ilçemizdeki hali hazırda olan bin 358 dersliğimiz 52 derslik artarak bin 399'a yükselecek. Derslik başına yaklaşık 24 öğrencinin düştüğü ilçemizde normal eğitim geçme hedefimiz yolunda büyük bir ilerleme kat etmiş olacağız” şeklinde konuştu.