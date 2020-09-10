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Okul müdürleri toplantısı E-toplantı olarak gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleşti.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleşti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, E-Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak okul müdürlerinin sorun, istek ve önerilerini dinledi.


Toplantıda pandemi sürecinde uygulanacak olan tedbirler görüşülerek yeni süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim planlamaları hakkında bilgi verildi.

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