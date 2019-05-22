Okul öncesi eğitime dikkat çekildi

‘Okul Öncesi Geleceğin Güvencesi' sloganıyla Adıyaman Lisesi önünden başlayan kortej yürüyüşü Demokrasi Parkında son buldu. Korteje Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Başkanı Ali Deniz, eğitimciler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Kortejin ardından Demokrasi Parkı'nda halkoyunları ve illüzyon gösterisi sunuldu.

Etkinlikte konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okul öncesi eğitimin önemine işaret ederek, “Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir. Bunun doğru iliklenmesi gerekir. Aksi halde telafisi çok zordur. Eğitim öğrenci, öğretmen, veli üçgenden oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa çocuklarımızla da o oranda sağlıklı ve bilinçli bir kişilik gelişir. Erken çocukluk eğitimi çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde etkileyen ve yaşam boyu iyi olma hayalini katkı sağlayan bir eğitim kademesidir. Bu dönemde sunulan deneyimlerle elde edilecek temel bilgi beceri ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına etmesinin yanı sıra sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden, bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmetleri tüm eğitim sisteminin en önemli basamağı olarak görülmektedir. Toplumsal refahın artması ve ülkemizin sosyal kültürel ve sürdürülebilir ekonomik kalkınması eğitim sistemini ilk basamağı olan okul öncesinden başlamaktadır. Bu basamakta başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşların birbirleriyle olan etkileşimlerini sağlanması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.