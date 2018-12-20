İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul önlerinde ile çevresinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde bulunan okul önlerinde ve çevrelerinde asayiş ile trafik uygulaması yapıldı.


Okul önlerinde ve çevresinde yapılan uygulamalara çok sayıda polis katıldı.


Yapılan uygulama kapsamında 2 bin 994 şahıs, bin 132 otomobil, 301 servis aracı ile 40 iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda haklarında aranma kararı bulunan 10 kişi yakalanırken evrak eksiği bulunan 11 otomobile toplam 8 bin 184 TL idari para cezası, 14 servis aracına ise 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.