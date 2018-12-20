Okul önlerinde ile çevresinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde bulunan okul önlerinde ve çevrelerinde asayiş ile trafik uygulaması yapıldı.
Okul önlerinde ve çevresinde yapılan uygulamalara çok sayıda polis katıldı.
Yapılan uygulama kapsamında 2 bin 994 şahıs, bin 132 otomobil, 301 servis aracı ile 40 iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda haklarında aranma kararı bulunan 10 kişi yakalanırken evrak eksiği bulunan 11 otomobile toplam 8 bin 184 TL idari para cezası, 14 servis aracına ise 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı.