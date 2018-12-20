Okul önlerinde ile çevresinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Okul önlerinde ve çevresinde yapılan uygulamalara çok sayıda polis katıldı.

Yapılan uygulama kapsamında 2 bin 994 şahıs, bin 132 otomobil, 301 servis aracı ile 40 iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda haklarında aranma kararı bulunan 10 kişi yakalanırken evrak eksiği bulunan 11 otomobile toplam 8 bin 184 TL idari para cezası, 14 servis aracına ise 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı.