Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından okul önlerine "Önce yaya" görselleri çizildi.

Trafik timleri, Besni ilçesinin Çakırhöyük ve Kesmetepe Beldelerinde okul geçitlerinde ‘Önce yaya' görselleri çizilerek sürücüler, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Trafikte yaya öncelikli bir bilincin oluşması ve kısa sürede tutum ve davranışlara yansıması, yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer, zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması, bu alanlarda yavaşlamaları ve yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermelerinin sağlanması amacıyla çalışmaların yapıldığı vurgulandı.