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Okul pansiyonları durum değerlendirme toplantısı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul pansiyonları durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul pansiyonları durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, okul pansiyonu yöneticileri ile bir araya gelerek 2018 yılını değerlendirdi.


Gerçekleşen toplantıda, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, 2018 yılında okul pansiyonlarında yapılan çalışmalar hakkında pansiyon yöneticilerinden bilgi aldı.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, MEB 2023 Vizyon Belgesinde yayınlanan yeni hedefleri paylaşarak yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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