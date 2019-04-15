Okul servisi ile otomobil çarpıştı

Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi 5874 Sokakta ki kavşakta meydana geldi. Hüseyin Yıldırım iradesindeki 02 S 0115 plakalı okul servisi ile Ahmet Avcı idaresindeki 23 HF 785 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Avcı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.