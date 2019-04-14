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Okul servisine bakarken balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Adıyaman’da balkondan okul servisine bakmak isterken dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Adıyaman'da balkondan okul servisine bakmak isterken dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.


Olay, önceki gün Siteler Mahallesi 3. Çevre Yolu üzeri 1234 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Özlem T. (15) okul servisinin gelip gelmediğini kontrol için balkondan aşağı baktığı esnada aşağı düştü. Ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakım servisine alınan Özlem T., iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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