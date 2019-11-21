Okul sporları bilgilendirme toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019-2020 okul sporu faaliyetlerini planlamak için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda, geçmiş dönem başarıları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul sporları kapsamında yapılacak faaliyet ve çalışmalar hakkında görüşüldü.

Toplantıda, değişen yönetmelik ve okul sporlarının giriş sistemleri hakkında okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri bilgilendirildi.

Çocukların spora yönlendirilmesinde okul idarecilerine ve beden eğitimi öğretmenlerine büyük sorumlulukların düştüğünü kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Çocukların nefes alabileceği, hayata daha farklı bakabileceği bir aktivitedir ve ihtiyaçtır. Spor faaliyetlerini yerine getirirken bir takım engeller ile karşılaşabiliyoruz. Bu engelleri bir ekip ruhu içerisinde aşmalıyız. Öğrenci ailelerimize sporun faydalarını, başarıya olumsuz bir yönünün olmadığı aksine öğrencinizin fiziksel ve zihinsel gelişimine faydalarının olduğunu iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Bu kapsam öğrencilerimizi, çocuklarımızı okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalara katılımını sağlayalım” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Özbal, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Ömer Faruk Dursun, Okul Sporları İl Temsilcisi Zeynel Abidin Deneri, okul müdürleri ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı.