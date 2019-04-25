Okulda ‘Aşıklar ve Ozanlar Sokağı' açıldı

Adıyaman Anadolu Lisesi koridoru ‘Aşıklar ve Ozanlar Sokağı' olarak açıldı.

Adıyaman Anadolu Lisesinin EDEB Projesi ve 2023 Eğitim Vizyon hedefleri doğrultusunda Müzik Öğretmenimiz Hülya Temel'in koordinatörlüğünde, öğrencilerin katkılarıyla "Aşıklar ve Ozanlar Sokağı" oluşturduk.

Aşıklar ve ozanlar sokağında Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif gibi geçmişte yaşamış bir çok aşık ve ozanın resmi bulunuyor. Geçmişimizin çimentosu şahsiyetler ile bugün yaşayan kültür hazinelerimizin tanınması, eserlerinin canlandırılması için düzenlenen sokağın açılışında müzik eğlence etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Adıyaman'ın tanınmış sanatçılarından besteleri TRT Repertuvarında bulunan, birçok tanınmış sanatçılara da besteler veren Aziz Çelik, Mustafa Yavuz ve Müzik Öğretmenimiz Hülya Temel mini bir konser verdi.

Okul Müdürü Abdulkerim Işık etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bin yıllık tarihimizin Anadolu'dan süzülen bu güzel etkinlik ile biz gelecek kuşaklara biz sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, ağıtlarımızı, kahramanlıklarımızı nasıl yaşadığımızı paylaşmak istedik. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu iklimin içinde büyür ve teneffüs ederler. Bunu eğitim vizyonumuz olarak da önemsiyoruz. Kültür ve medeniyetimizi yaşatma gayretindeyiz. Bu çalışmaya üç aydır yoğun emek veren Müzik Öğretmenimiz Hülya Temel'e ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, Memur-Sen İl Başkanı Ali Deniz, Kent Konseyi Başkanı H.Sinan Temel ve öğrenciler katıldı.

Aziz Çelik'e ve Mustafa Yavuz'a teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti.