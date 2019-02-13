İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Adıyaman’da, bir öğrenci tarafından okula getirilen civa nedeniyle 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir öğrenci tarafından okula getirilen civa nedeniyle 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Türkiye Petrolleri Ortaokulunda okuyan bir öğrenci tarafından okula civa getirildi. 8. sınıf öğrencisi çantasından çıkardığı civayı arkadaşlarına göstererek oyun oynamaya başladı. Okul saati bitimi sonrası evlerine gelen öğrencilerden biri fenalaşarak ailesi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada civa zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan öğrenci, sınıf arkadaşlarının da civayla oynadığını belirtmesi üzerine hastane yönetimi harekete geçti. Durum üzerine hastane yönetimi okul idaresi ile iletişime geçerek sınıfta bulunan bütün öğrencilerin hastaneye gelmesini istedi. Okul idaresi tarafından tek tek bilgilendirilen öğrenci velileri çocuklarını alarak hastaneye koştu. Mevcut 33 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta 24 öğrenci hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.