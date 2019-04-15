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Okulda yangın paniği

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesinin bodrum katında çıkan yangında 6 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilenirken, okulda panik yaşandı.


Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi üzerindeki Fatih Anadolu Lisenin bodrum katında bulunan öğrenci soyunma odasında çıktı. Çıkış sebebi öğrenilemeyen yangın odada bulunan kanepede başladı. Bodrum kattan yükselen dumanları fark eden görevliler itfaiyeye bilgi vererek, öğrencileri tahliye etti. Öğrenciler panik ve korku içerisinde okuldan tahliye edilerek bahçeye çıktı. Okulun içinde duman nedeniyle göz gözü görmedi.


Tahliye esnasında 6 öğrenci ve 1 öğretmen dumandan etkilendi. Öğretmenler dumandan etkilenen kişilere yoğurt yedirdi. Öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Öğretmenler yangının öğrencilerin soyunma odasında çıktığını ancak sebebini bilmediklerini söyledi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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