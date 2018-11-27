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Okuldaki kursta Suriyeli öğrencilerin saç bakımları yapılıyor

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kuaför kursunda Suriyeli öğrencilerin saç bakımları yapılıyor.


Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Adıyaman'a yerleşen Suriyeli öğrencilerin, Namık Kemal İlkokulunda açılan kuaförlük kursunda saç kesimleri ve bakımları yapılıyor. Okulda okuyan Suriyeli öğrenciler kuaförlük kursundan ücretsiz faydalanabiliyor.


Okulda açılan kursları yerinde inceleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “Namık Kemal İlkokulunda okuma yazma, görsel sanatlar, müzik ve kuaför kursu bulunmaktadır. Bu kuaför kursumuz da okulda bulunan kız öğrencilerimize yönelik. Okul idaresi ile birlikte velilerimizden aldığımız izinle bir Kamu hizmeti sunmaktayız. Çocuklarımızın saç bakımlarını yürütmekteyiz. Kursumuzda 15 tane kursiyerimiz var usta öğreticimiz ile beraber. Kursiyerlerimiz hakikatten mesleği öğrenmişler amacımız burada topluma hizmet kazandırmak. Ben bu konudan dolayı okul yönetimimize, usta öğreticimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Daha sonra konuşan Namık Kemal İlkokulu Müdürü İsmet Kaya, “Okulumuz halk eğitime bağlı. Okulumuz bünyesinde değişik kurslarımız bulunmakta. Resim kursu, müzik kursu, halk oyunları ve kuaförlük kursu var. Şu anda görmüş olduğunuz üzere kuaförlük kursunda çalışan kursiyerlerimiz kız öğrencilerimize yönelik saç bakım işlemi gerçekleşmekte. Bunu değişik vesilelerle yine tekrarlayacağız. Özellikle velilerimizi bilgilendirme koşuluyla onların onayını almak koşuluyla bu tür etkinliklerimiz belirli aralıklarla devam edecek” diye konuştu.

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