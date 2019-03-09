Okullar gökkuşağı gibi rengarenk oldu

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da GençBank Projesi kapsamında üniversite öğrencisi gençler, okulları boyayarak öğrencilerle oyunlar oynuyor.

Gençlik programı GençBank Projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi öncülüğünde gençler, okulları boyuyor. 2012 yılında başlayan GençBank Proje kapsamında bu güne kadar Adıyaman'da 19 okul boyayan gençler, 20. okul olarak 16 öğrencili Bahçecik Köyü İlkokulunu boyadı.

Okul dış duvarlarını farklı renklerle boyayan gençler, aynı zamanda okul öğrencileriyle eğlenceli vakit geçiriyor.

GençBank Projesi kapsamında müzikli durak, otobüslere dezenfekte, köy boyaması gibi etkinlikler yapan gençler en çok minik öğrencilerin hoşuna giden okul boyama etkinliğinden etkileniyor.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, okullarda üniversite öğrencisi gençlerin okulun öğrencilerini oyunlarla eğlendirdiğini hem de boyama yaptıklarını söyledi.

Yeşim Çelik Süzer yaptığı açıklamada, “GençBank Projesinde gençler hem okulun öğrencilerine bir canlandırma, oyun çalışması beraberinde de okul boyama çalışması yapıyor. Bu çalışmalar sosyal sorumluluk bilincinden yola çıkarak yapılıyor. Üniversiteli gençlerimiz bu çalışma içerisinde yer alıyor. Bugün bizde burada böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın içindeki o renklilikleri daha da arttırmak için, bizde onlarla hem böyle renkli bir okul ortamı sağlıyoruz. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz okulun böyle rengarenk olmasını istediler. Bizde onların isteği doğrultusunda okulu rengarenk yaptık” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Boy, GençBank Projesi'nin yürütücüleri ve gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Boyama yapan gençler de, bir şeyleri değiştirmenin ve öğrencilerin yüzlerindeki sevinçlere ortak olmanın mutluluğunu hissettiklerini dile getirdi. Okulları boyanan öğrenciler ise rengarenk olan okullarını daha çok sevdiklerini aktardı.