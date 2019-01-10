Okullarda Buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, kar yağışı sonrası ilçe genelinde gece yarısından itibaren başlayan aşırı buzlanmaya karşı, okul önleri, sağlık merkezleri ve hastane yolları, ana arterler ile yaya yollarında tuzlama çalışması yaptı.

İlçede aşırı buzlanmanın olması üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in talimatıyla belediye ekipleri 5 ayrı bölgeye 3 ayrı tuz stok noktasından hareket ederek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı.

Okul önlerinde başlatılan çalışma aynı anda hastane, sağlık merkezleri bahçesinde ve çevresinde de yapıldı.