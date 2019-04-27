Okulların beceri atölyeleri Mimar Sinan MTAL'dan

Okul ve sektör işbirliğinin önemsendiği Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Proje Okulu'nun atölyelerinde hazırlanan mobilyalar ile ortaokullarda oluşturulan ‘beceri atölyeleri' kuruluyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Proje Okulu, fabrika gibi çalışıyor. Okulda bulunan 11 farklı meslek alanındaki atölyelerde öğrenciler hem meslek öğreniyor.

Mesleki atölyelerden mobilya atölyesinde yapılan mobilyalar ile, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ortaokullarda kurulan beceri atölyeleri kuruluyor. Bu atölyelerde çalışan öğrenciler hem eğitim alıyor hem de belirli bir ücret alıyor.

Okul Müdürü Mehmet Kuruş okuldaki çalışmayla ilgili olarak, “Organize sanayi bölgesi içerisinde kurulan okulumuz kurulurken okul sektör işbirliğinin önemsenmesi düşünülerek kuruldu. Okulumuzda 11 farklı meslek alanı var. Meslek alanı bakımından Türkiye'nin sayılı okullarından bir tanesidir. 35 dönüm arazi üzerinde bin 500 öğrenciye teknik eğitim veriyoruz. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon hedeflerinden bir tanesi bütün okullarımıza beceri atölyesi kurulmasıdır. Özellikle ortaokullara bu beceri atölyeleri kuruluyor. Bu beceri atölyelerinde öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre tercihler yapıyoruz. Bu bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlıyoruz.

Ortaokullarına kurulan olan bu beceri atölyelerini biz okulumuzda yapıyoruz. Mobilya bölümünde yapılan bu atölyeleri okullarımıza kuruyoruz. Burada bizim öğrencilerimiz ise bu atölyelerde çalışarak hem harçlıklarını çıkartıyorlar hem de uygulama bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar. Kurumlarımızda bizi destekliyor. Bu öğrencilerimiz hem burada çalışıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.