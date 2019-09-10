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Okuma sevdalısı minik Gülistan'a destek

Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, hurdacılık yapan babası ile beraber hurda toplamaya çıkan eğitim sevdalısı 6 yaşındaki Gülistan Fırat’a destek oldu.

Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz günlerde, hurdacılık yapan babası ile beraber hurda toplamaya çıkan eğitim sevdalısı 6 yaşındaki Gülistan Fırat'a destek oldu.


Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Sosyal İnceleme Komisyonu, geçtiğimiz günlerde hurdacılık yapan babasıyla birlikte hurda toplamaya çıkan ve babasının çöpler içerisinde çıkardığı kitapları ve dergileri el arabası üzerinde okuyup, karamalar yaparak eğitime hazırlanan 6 yaşındaki Gülistan Fırat'a, bu yıl başladığı eğitim-öğretim yılı için kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.


Büyüyünce doktor olmak isteyen eğitim sevdalısı minik Gülistan ve ailesiyle sohbet edip, sorunlarını dinleyen komisyon üyeleri, minik Gülistan'ın okuma azmine hayran kaldı. Okumayı çok sevdiğini söyleyen Gülistan Fırat, “Büyüyünce doktor olacağım. Kitap okumak çok güzel bir şey” dedi.


Minik Gülistan'ın babası Şeyh Mehmet Fırat ise yapılan destekten dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Sosyal İnceleme Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

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