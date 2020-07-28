Ölüm tehdidi alan kadın valiliğin bahçesinde intihar etmek istedi

Edinilen bilgilere göre, kardeşleri tarafından dolandırıldığını ve kardeşlerine 800 bin TL kaptırdığını iddia eden 80 yaşlarındaki Beyhan G., üzerinde taşıdığı 15-20 santim uzunluğundaki bıçakla Adıyaman Valiliği bahçesine girdi. Valilik bahçesinde bıçağı çıkaran kadın, bıçağı göğsüne dayayarak kendisini öldüreceğini söyledi. Durumu fark eden valilikte görevli polisler, kadının yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilen kadın elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Ölüm tehditleri aldığını ve kardeşleri tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın, polisler tarafından valilik binasına alınarak sakinleştirilemeye çalışıldı. Polis ekipleri daha sonra her ihtimale karşı olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Valilik binasında sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan kadın, hastaneye götürülmeyi kabul etmedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.