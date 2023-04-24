On günde 22 silah ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan şok uygulamada 17 ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 322 adet fişek, 2 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Silahlar muhafaza altına alınırken 24 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.