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Onca uyarıları dinlemeyip sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sosyal destek yardımlarının alındığı PTT şubesi önünde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sosyal destek yardımlarının alındığı PTT şubesi önünde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.


PTT şubesi önünde sıraya girerek Korona Virüs salgınını unutup sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis ekipleri defalarca uyarı da bulundu.


Sıra bekleyen bazı vatandaşların yüzlerinde maske olmaması ise hem dikkatlerden kaçmadı hem de bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

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