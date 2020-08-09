İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Onca uyarıya aldırış etmediler

Adıyaman’da, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanan asker uğurlama törenlerine yönelik uyarılara kimse aldırış etmedi.

Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanan asker uğurlama törenlerine yönelik uyarılara kimse aldırış etmedi.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında 7 Temmuz 2020'de toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının Asker Uğurlama Genelgesi kapsamında kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alınmıştı. Alınan kararlar sonrasında Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Otogarının birçok noktasına uyarı afişleri asıldı.


Alınan kararlar ve söylenen onca uyarılara rağmen Adıyaman Otogarında asker uğurlamaları gerçekleştirildi. Korona virüs salgınında pozitif vakaların artış gösterdiği Adıyaman'da, asker uğurlamalarına katılan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve çoğu kişinin maskesiz olduğu kameralara yansıdı. Uğurlama töreninde vatandaşlar birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafları da çektirdi. Adıyaman Otogarında asker uğurlaması esnasında yoğun kalabalığın olduğu ve çoğu kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.