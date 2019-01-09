Onlarca araç karlı yolda mahsur kaldı

Adıyaman-Çelikhan karayolu Sermikan köyü yakınlarında bir süredir devam eden kar yağışından dolayı yol trafiğe kapandı. Kardan dolayı kapanan yolda çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı. Çelikhan istikametine gidemeyeceklerini anlayan vatandaşlar birbirlerine yardım ederek araçlarını saplandığı yerden çıkardı. Araçlarını kardan kurtaran vatandaşlar daha sonra Adıyaman'a geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Karayolları ekiplerinin Adıyaman'dan Çelikhan ilçesine kadar yol açma çalışmasını tamamladıkları, kapalı olan Çelikhan-Malatya karayolunun açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.