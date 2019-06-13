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Önüne otomobili sürükledi: 1 Yaralı

Adıyaman’da, bir otomobil önüne çıktığı tır tarafından sürüklendi.

Adıyaman'da, bir otomobil önüne çıktığı tır tarafından sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında Yusuf Arar idaresinde 27 ACB 485 plakalı tır, önüne çıkan İdris Yıldırım idaresindeki 02 FD 600 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Bir süre sürüklenen otomobildeki sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüsü İdris Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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