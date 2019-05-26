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Onur Sarıgül hayranlarıyla buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Şehr-i Yaman’da Ramazan Etkinliklerinin konuğu olan Adıyamanlı sanatçı Onur Sarıgül, hayranlarına doyumsuz bir gece yaşattı.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinliklerinin konuğu olan Adıyamanlı sanatçı Onur Sarıgül, hayranlarına doyumsuz bir gece yaşattı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Demirhan seçilmiş ve birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinliklerinin 19. günü etkinlikleri Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen skeçle başladı. Daha sonra sahneye çıkan Onur Sarıgül, hemşehrileriyle birlikte türküleri söyledi.


Demokrasi Parkı'ndaki alanı tıklım tıklım dolduran hayranlarına en güzel eserlerini seslendiren Onur Sarıgül'e konser sonunda teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Demirhan Seçilmiş, sanatçıya hediye ve plaket takdiminde bulundu.

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