Operasyonun yapıldığı evde 2 av tüfeği ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda aranması bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 av tüfeği ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aranması bulunan 2 şahsın bir ikamette bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş, 4 adet kesici alet ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Silahlara polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.