İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Operasyonun yapıldığı evde 2 av tüfeği ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda aranması bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 av tüfeği ele geçirildiEdinilen bilgilere göre, kent merkezinde aranması bulunan 2 şahsın bir ikamette bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda aranması bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 av tüfeği ele geçirildi


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aranması bulunan 2 şahsın bir ikamette bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş, 4 adet kesici alet ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Silahlara polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.