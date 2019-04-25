"Orada Bir Çocuk Var Uzakta" projesi sevindiriyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Çamdere Ortaokulu tarafından “Orada Bir Köy Var Uzakta” Projesi kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ve çevresindeki köy okullarına oyuncak dağımı yapıldı.

Çamdere Ortaokulu tarafından hayatı geçirilen ‘Orda Bir Çocuk Var Uzakta' projesi ile Türkiye'nin en uzak ilinin, en uzak ilçesinin, en uzak köylerini seçerek oraya gidip oradaki çocuklara oyuncaklar dağıtılarak onların mutlu olması hedefleniyor. Proje kapsamında oyuncaklarını alan çocukların sevinci gözlerden kaçmadı.

İlk olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü ve çevresi civarında oyuncak dağımı yapıldı.

Proje Koordinatörü Çamdere Ortaokulu Müdürü Yusuf Polat, "Okul olarak ‘Orda Bir Çocuk Var Uzakta' adıyla bir proje hazırladık. Sosyal medyadan başlattığımız bu kampanyayla Türkiye geneli yardımseverlerden oyuncak topladık. Daha sonra da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ve çevre köylerine gidip oradaki çocuklara oyuncak dağıtımını gerçekleştirdik. Çocukların yüzlerinin gülmesinde emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.