Organik tarım projesinin ilk eğitim toplantısı yapıldı

Koordinatörlüğünü Ela Köse Tohumcu'nun yürüttüğü projenin eğitimi Kahta Ziraat Odasında Adıyaman Tarım Orman İl Müdürlüğü Konu Uzmanı Banu Bereket tarafından verildi. Toplantıda organik tarıma kayıt işlemleri, organik tarımda bahçe kurulumu, organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele konuları çiftçilere anlatıldı. Toplantıya Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman Sert Kabuklu Meyve Araştırma Enstitüsü uzmanları, Adıyaman Tarım Orman il ve ilçe Müdürlüğü uzmanları ve Adıyaman GAP BKİ İl Koordinatörü Faruk Alan ve çiftçiler katıldı.