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Organize Sanayi Caddesinde ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi, daha önce yenilenen Organize Sanayi Caddesinde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, kısa süre önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım ve refüj çalışmaları tamamlanan Organize Sanayi Caddesinde ağaçlandırma ve bakım çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına Organize Sanayi Caddesinde de başladık. Caddede sürdürülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak, daha güzel bir görünümle vatandaşımızın kullanımına sunulacak” diye konuştu.

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