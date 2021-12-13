Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. 4 Farklı adrese yapılan operasyonda Adıyaman merkezde E.E. ve Y.B., merkeze bağlı Gökçay köyünden M.B., Çatalağaç köyünden Ş.M.Y. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan E.E., ve Ş.M.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Ş.M.Y., isimli şahıs, cumhuriyet savcılığınca, E.E., isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.