İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman İşletme ekibi ev yangınına müdahale etti

Arazi çalışmasından dönen Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı ilçesinde ev yangınına müdahale etti.


Arazi çalışmasından dönen Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekibi, Gölbaşı İstasyon Mahallesinde bir konut yangınına ile karşılaştı. Önce araç yangın tüpleri ile sonrada bahçe hortumu ile İşletme Müdürü Mehmet Harbi yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Orman yangın ilk müdahale ekibi ve Gölbaşı Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.


Orman İşletme Müdürlüğü yangını büyümeden söndürdü. Evde yalnız yaşayan yaşlı kadın ve 2 torunu yangından yara almadan kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.