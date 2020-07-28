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Orman yangını korkuttu

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların çabası ile söndürüldü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların çabası ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine koşan köylüler ellerinde kazma ve kürekler ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında çam ağaçları zarar gördü. Yaklaşık iki dönümlük alanda bulunan çam ağaçları yanarak kül oldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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